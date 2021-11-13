أهالي أسوان يروون كواليس ليلة الرعب: عواصف وسيول.. كإنه يوم القيامة

ساعات رعب تصدرت المشهد طوال ليلة أمس في محافظة أسوان، لا تسع الكلمات لنقل الواقع كما حدث، وصفها الأهالي بـ«يوم القيامة» من أهوال الموقف، أشجار تقتلعها الرياح من جذورها، ومنازل تهدم فوق رؤوس أهلها وسيارات إسعاف تدوي مكبرات الصوت الخاصة بها في سكون الفجر لإنقاذ المصابين من كل مكان.

بداية أمطار أسوان

أمطار أسوان التي استمرت من حوالي التاسعة من مساء أمس حتى فجر اليوم وداهمت المحافظة الكائنة في أقصى جنوب مصر، خلفت أضرارًا جسيمة تنوعت ما بين الإصابات في الأرواح البشرية جراء انهيار المنازل المبنية بالطوب اللبن وانتشار العقارب، إلى جانب اقتلاع الأشجار وسقوط لافتات إعلانية وتدمير واجهات محلات وزجاج سيارات، بحسب رواية إبراهيم البرنس، عمدة بنبان بأسوان.

أمطار أسوان تقتلع اللافتات في الشوارع

بداية الأزمة يرويها العمدة الأسواني في بداية حديثه لـ«الوطن» بأن الأهالي فوجئوا خلال متابعة أحداث مباراة مصر وأنجولا أمس، بهبوب عاصفة رملية قوية تطايرت معها الأشياء من نوافذ المنازل، أعقبها أمطار تحولت إلى سيول غزيرة بلا توقف أغرقت الشوارع الرئيسية والجانبية، بحسب تعبيره.

«كانت ليلة صعبة ورعب» يستكمل العمدة الأسواني حديثه عن سيول أسوان، التي أعقبها انقطاع لعدة ساعات في الكهرباء وخراب وتدمير للمنازل ذات الجدران المصنوعة من الطوب اللبن.

تطاير زجاج النوافذ بسبب أمطار أسوان

من كوم أمبو بمحافظة أسوان، بدأت آية أحمد، حديثها لـ«الوطن» في وصف ليلة أمس بـ«الرعب»، حيث قضى الأهالي ليلتهم في ظلام دامس منذ منتصف الليل حتى السابعة صباحًا، حيث تطاير زجاج النوافذ من شدة العاصفة وتطايرت اللافتات الإعلانية في الشوارع، بحسب روايتها.

وعن الوضع الآن، أكّدت الفتاة الأسوانية أنَّ شعاع الشمس بدا واضحًا في السماء على عكس ليلة أمس وصعوبتها،«الحمدلله النهاردة الدنيا هادية على ليلة امبارح».

أشخاص يطيرون من شدة العاصفة في أسوان

«كان يوم القيامة في أسوان»، هكذا بدأ محمد هادي، أحد أهالي وسكان محافظة أسوان حديثه لـ«الوطن» في وصف ليلة أمس بعد سقوط الأمطار بشكل غزير.

وتابع الرجل الخمسيني الأسواني، حديثه عن سيول أسوان بأن الرياح كانت شديدة جدا وأمطار غزيرة بشكل لم تشهده أسوان حتى في العصور المطيرة،«الرياح كانت بتقتلع كل شيء، شاهدت أناس يطيرون مع شدة الرياح» بحسب تعبيره.