محافظات تتنشر بها العقارب.. تخرج من جحورها لارتفاع الحرارة والأمطار

تنتشر العقارب في بعض المحافظات الصحراوية بمصر، والتى تكثر بها الجبال والوديان والمناطق الوعرة، وتأتى على رأس هذه المحافظات أسوان، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وسوهاج، حيث تشكل خطورة على المواطنين خاصة في الأوقات التى ترتفع بها درجات الحرارة في فصل الصيف، ومع سقوط السيول والأمطار الشديدة في الشتاء.

أماكن تعيش بها العقارب

وتعيش العقارب في مناطق مرتفعة من الجبال، وسط الصخور، مثل جبال أسوان، كما تعيش في بحر الرمال والمناطق غير المأهورلة بالسكان في عمق الصحراء في واحة سيوة ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، والفرافرة بالوادي الجديد، وتتغذى على العديد من أنواع الحشرات المختلفة والديدان، وعادة ما تتواجد بجوار الصخور، وتقترب من المزارع الصحراوية في المناطق النائية قادمة من الجبال.

أسباب انتشار العقارب ببعض المحافظات

العقارب تنتشر في المناطق الصحراوية البعيدة عن الكتلة السكانية، مثل جنوب أسوان، وواحة سيوة، والواحات المنتشرة حولها، حسبما قال محمد عبدالله الباحث في علوم البيئة، كما تكثر في أي منطقة نتيجة وجود خلل بيئي، وتتواجد في المناطق الجبلية النائية لخلوها من الضوضاء والسيارات والبعيدة عن تواجد الإنسان، حيث يكثر بها الزواحف والحشرات مثل العقرب والثعبان والسحالي.

وتقترب العقارب من الحدائق والزراعات حال وجود مخلفات زراعية وقش وجزوع أشجار وعدم نظافة، وهي تجيد التوطين في هذه البيئة الخصبة لها، كما تجرفها السيول والأمطار الشديدة من أماكنها من الجبال لتنزل إلى المناطق المأهولة بالسكان.

مصل ينجي من لدغة العقرب

ويحصل المصاب بلدغة عقرب على مصل خلال نصف ساعة تنجيه من الموت، حسبما ذكر الدكتور أحمد مسعود طبيب الطوارىء، حيث يُجرى تشريط موضع اللدغة وتطهيرها مع إعطاء المصاب المصل، لافتا إلى ضرورة أن يقوم المصاب بلدغة عقرب بربط موضع الإصابة بقطعة قماش حتى لا يخترق سم العقرب باقي أجزاء الجسد، ويشكل خطورة عليه.

وشهدت أسوان، اليوم، إصابة 313 حالة بلدغ عقارب، بعد أن تسببت السيول التي ضرب المحافظة خلال الساعات الماضية في إخراج العقارب من جحورها وانتشارها في المناطق السكنية المحيطة بالجبال التي سقطت عليها مياه السيول.