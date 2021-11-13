العاصفة الثلجية في أسوان.. العقارب تخرج من جحورها ووفاة شخص بـ«لدغة»

انقلبت محافظة أسوان رأسا على عقب، منذ مساء أمس، وذلك في أعقاب تعرضها لعاصفة ثلجية تسببت في تدمر المنازل والشوارع، وإصابة العشرات من المواطنين بلدغات العقارب، إضافة إلى غرق الشوارع بمياه الأمطار، في ظل عدم الاستعداد المسبق من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة لمواجهة هذه التغيرات المناخية، مع وجود توقعات باستمرار هذه التقلبات حتى اليوم السبت.

العاصفة الثلجية تخرج العقارب من جحورها

وتسبب الطقس السيئ وهبوب العاصفة الثلجية على المدينة، في انتشار العقارب في كل مكان بالمحافظة، ما تسبب في وفاة شخص إثر لدغة عقرب، وإصابة أكثر من 100 حالة، خاصة بعد انتشار العقارب سريعاً داخل المنازل إثر خروجها من جحورها بسبب العاصفة.

وجرى تحويل 98 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعي، كما يُجرى متابعة البلاغات التي تصل لغرفة عمليات مديرية الصحة، وغرف عمليات مدن ومراكز محافظة أسوان، وذلك وفقاً لما أكده الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

رعد وبرق في سماء أسوان

وغرقت مدينة أسوان في المياه بسبب الثلوج المتساقطة، ما أدى إلى سيطرة حالة من الخوف والرعب على أهالي المدينة بسبب أصوات الرعد والبرق التي انتشرت في سماء المحافظة.

ومع غرق الشوارع، توقفت الحياة داخل المحافظة، وقررت إدارة المرور في أسوان، إغلاق الطرق السريعة خوفاً على حياة المارة والمواطنين، بسبب انعدام الرؤية نتيجة العاصفة الترابية والأمطار.

المحافظة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل

وانتشرت سريعاً مناشدات محافظة أسوان للمواطنين، بتوخي الحذر والتزام منازلهم، والبعد عن أماكن الأشجار والأسلاك الهوائية، وكذلك التزام سائقي السيارات بالسرعات المقررة للحد من الحوادث المرورية، خاصة أن العاصفة تسببت في تدمير عدد من المنازل المبنية من الطوب اللبن، وهذه المباني سهلة الانهيار بسبب العاصفة الثلجية.