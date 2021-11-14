«الطرق والكبارى» تكشف خطتها لمواجهة الأمطار والسيول في محافظات الصعيد

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن خطة الهيئة لمواجهة الأمطار والسيول، في جميع محافظات مصر، وخاصة محافظات الصعيد، بعد أن تعرضت بعض المحافظات مثل أسوان، للسيول، موضحا أنه تم الدفع بمعدات شفط المياه والكسح لشفط المياه من الطرق الرئيسية في أسوان، لمنع إغلاق الطرق الرئيسية، جراء حدوث السيول.

مصطفى: جاهزون للتعامل مع السيول والأمطار في أى وقت

وأكد «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطة الهيئة، لمواجهة الأمطار والسيول، في محافظات الصعيد، تمثلت في إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار في أى مكان، ورفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه، جراء السيول والأمطار، وتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية، قائلا: «جاهزون للتعامل مع السيول والأمطار في أى وقت».

14 فرقة طوارئ للتدخل السريع حال حدوث الأمطار والسيول

وأضاف رئيس الطرق والكباري، أنه تم تشكيل 14 فرقة طوارئ للتدخل السريع حال حدوث الأمطار والسيول، في أى محافظة من محافظات مصر، لافتا إلى أن خطة الهيئة لمواجهة التقلبات الجوية، شملت أيضا على تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات، علاوة على قيام فرق الصيانة بالتنسيق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول.

مصطفى: نتابع حدوث السيول في أسوان لحظة بلحظة

ونوه، إلى أن الهيئة تتابع لحظة بلحظة، ظاهرة حدوث السيول في أسوان، للتدخل السريع، لمنع إغلاق الطرق الرئيسية في المحافظة، بسبب السيول، موضحا أنه تم شفط المياه من الطرق الرئيسية، علاوة على استمرار الدعم الكامل بفرق الإغاثة لمحافظة أسوان، لمنع حدوث أى أزمات.