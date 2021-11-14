حظك اليوم الأحد 14-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تحذيرات وبشرى سارة تنبهك إليها الأبراج الفلكية، لذلك يبحث الكثيرين بصورة ملحة وبشكل يومي عن حظك اليوم إذ أن الفضول يقود أصحاب الأبراج المائية والهوائية والترابية والنارية على حد سواء، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 14-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية واهتم بصحتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، ورغم التشوش.. اليوم ممتاز للانطلاق والاحتفال مع الأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم واعمل بدقة حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم برج السرطان 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 14-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، واحمِ حقوقك من الضياع.

حظك اليوم برج العذراء 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج الميزان 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. يمكنك أن تهتم بمن تحب، وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-11-2021 على الصعيد المهني

تناغم الشمس والقمر يمدك اليوم بالحماس ويعدك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 14-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم برج القوس 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة، وتجنب الصدام مع المحيطين بك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الجدي 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا، وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع خطواتك وتضاعف تركيزك وجهودك.

حظك اليوم برج الدلو 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 14-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج الحوت 14-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك أن تكون مؤثرا ومقنعا جدا.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.