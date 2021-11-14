حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه لديه شخصية اجتماعية، يحرص دائما على تكوين صداقات وعلاقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم واعمل بدقة حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

الوضع الفلكي قد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.