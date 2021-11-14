حظك اليوم برج السرطان الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان عن غيره من الأبراج بحنيته الزائدة، ومشاعره الفياضة التي لا يبخل بها على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.