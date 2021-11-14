حظك اليوم برج الأسد الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بكونه لديه سرعة بديهة وشخصية قوية وقيادية في العمل وفي حياته الشخصية، ما يجعله قادر على الوصول للمناصب العليا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.