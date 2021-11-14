سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 14-11-2021

تعد أعيرة الذهب بمختلف أنواعها من السلع التي يحرص قطاع كبير على متابعتها سواء من المواطنين أو المستثمرين في المعدن الأصفر، خاصة في ظل التراجع في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأسبوع الماضي، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأحد بتاريخ 14 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 923 إلى 926 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 808 إلى 810 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وأيضا تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 693 إلى 694 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,464 إلى 6,480 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 943.90 جنيه، 60.01 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 825.93 جنيه، 52.51 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707.94 جنيه، 45.01 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، موجة جديدة من الصعود، وذلك في ظل زيادة عالمية لأسعار الطاقة وأغلب المنتجات خاصة المواد الأساسية، وعلى الجانب الآخر هناك توقعات عالمية بحدوث موجة من التضخم يصاحبها ركود في الأسواق.