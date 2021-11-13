رمزي الرميحي: الحل الحقيقي لأزمة ليبيا لن يأتي إلا عبر القاهرة

قال رمزي الرميحي، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، إن الحل الحقيقي للأزمة الليبية لن يأتي إلا عبر القاهرة، من خلال تشجيع إجراء الانتخابات ووضع خارطة طريق للفترة المقبلة، مؤكدا أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشخصية عمر المختار، في كلمته التي وجهها لليبيين أمام مؤتمر باريس لدعم ليبيا، «كان له وقع قوي للكرامة والسيادة».

وأضاف «الرميحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن مفتاح حل الأزمة الليبية لن يحدث إلا من خلال القاهرة، لافتا إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بالمؤتمر، هي تتويج لنيته الصادقة لحل الأزمة الليبية بالكامل، «إذا العالم تخلي عن ليبيا فلن تتخلي عنها مصر».

الرميحي: يجب أن يترك الشعب الليبي ليختار من يمثله

وأوضح أن بيان قصر الأليزية الفرنسي، لحل الأزمة الليبية، جاء برؤية واضحة تستهدف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، وحل الميليشيات ونزع سلاحها، «دي المرة الأولى اللي يخرج بيان من الأليزية لحل الأزمة الليبية عبر إخراج الميليشيات وكررها 3 مرات، وأن يترك الشعب الليبي يختار من يمثله».

وتابع: «الرئيس السيسي يؤكد دائما في المحافل الدولية على رؤية مصر بضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية لحل الأزمة هناك، والرئيس السيسي أقر ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها».

قطار الانتخابات الليبية تحرك من محطته ولن يتوقف إلا بانعقادها

وأكد أنه لا مجال مطلقا عن التوافق بين الليبيين، حيث صرح الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية العليا الليبية للانتخابات، بأنه ليس للمفوضية علاقة بما يخالف التوافق بين الليبيين، «الانتخابات ستقام وفق موعدها، حتى في أغلب دول العالم يتحدثون عن 50+1 ولكن القانون الليبي قد أقر».

وأشار إلى أن قطار الانتخابات الليبية، تحرك من محطته ولن يتوقف إلا بانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، «الرئيس السيسي ذهب إلى مؤتمر باريس الدولي ويحمل رؤية واضحة وخارطة طريق لحل الأزمة الليبية».