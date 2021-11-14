آخر تطورات نقل قبر الملكة فريدة من الإمام الشافعي إلى 15 مايو

كشف سيف الله ذو الفقار، حفيد شقيق الملكة فريدة، زوجة الملك فاروق الأولى، تفاصيل قرار نقل قبر الملكة فريدة من الإمام الشافعي إلى 15 مايو، بسبب عمليات التطوير التي تشهدها منطقة مصر القديمة، إذ ذكر أنه تلقى اتصالًا من أحد المسؤولين عن الجبانات، وأخطره قبل شهرين، أن لجنة من محافظة القاهرة عاينت مقبرة الملكة فريدة لتجهيز نقلها إلى مكان آخر بغرض إنشاء كوبري، موضحًا أن محافظة القاهرة عرضت عليهم 30 مترا في مدينة 15 مايو، لنقل رفات الملكة فريدة.

أبرز شخصيات الأسرة المالكة المدفونة في مقابر الإمام الشافعي

وأعرب «ذو الفقار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، عن تعجبه الشديد من هذا التصرف، موضحا « إزاي ممكن يكون فيه حوش عبارة عن 18 تربة، مدفون فيها حوالي 60 إلى 70 شخص، كلهم يتحطوا في تربة واحدة»، موضحًا أن أبرز شخصيات الأسرة المالكة المدفونة في هذا القبر، هي الملكة فريدة ووالدها ووالدتها وجدتها وأعمامها، وعائلة ذو الفقار والممتاز والخادم.

ذو الفقار: هناك 150 حوشا سيتم إزالتهم

وأوضح حفيد شقيق الملكة الراحلة، أن هناك 150 حوشا آخرين سيتم إزالتهم وجميعهم عائلات تربطهم علاقات قرابة بهم، «يوسف باشا ذو الفقار وشفيقة هانم والدة عزيز باشا المصري دي حقبة تاريخية أثرت في تاريخ مصر بشكل أو بآخر حرام يتم نقلهم بالشكل ده، في أوروبا لما بيكون فيه شجرة هتتشال عشان كوبري بيلفوا حواليها كتير عشان ياخدوا القرار لكن يتم أخذ قرار زي ده في مقبره عمرها 120 سنة، أعتقد أنه لا توجد دراسة كافية لاتخاذ مثل هذه القرارات».

ناشد بتغيير المسار بعيدًا عن الحوش أو إزالة جزء من الحوش

وناشد «ذو الفقار»، بإمكانية تغيير المسار بعيدًا عن الحوش أو إزالة جزء منه وليس كله، «ياخدوا حته مثلا ويعدلوا المسار، بس إزاي هننقل كل دول؟»، فيما قاطعته الإعلامية لميس الحديدي: «أنا تلقيت اتصالاً من شامل نجل الأميرة فادية، ابنة الملكة فريدة، وطلب نقل جسد الراحلة لمدافن الأسرة في الرفاعي بجانب باقي بناتها»، ليرد ذو الفقار: «ياريت القيادة السياسية تشوف الأمر وتاخذ القرار ده».