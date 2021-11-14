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محمود مسلم

تحصيل 768 ألف جنيه مستحقات مصري متوفي في السعودية

كتب:

الوطن
09:55 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 183ألفًا و454 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 768 ألفًا و672 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي «سيف. م. ح.ع»، كان يعمل مهندسًا ميكانيكيًا بشركة استثمارية بالرياض، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

مستحقات المهندس المصري بلغت 768 ألفا و672 جنيهًا مصريًا 

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات المصري المتوفي «سيف. م. ح.ع»، بعد تقدم نجله وطلب مساعدته في تحصيل مستحقات والده المتوفي من الشركة، وبعد التواصل مع إدارة الشركة وتصفية المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة تم تحويل مبلغ  183ألفًا و454 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 768 ألفا و672 جنيهًا مصريًا تقريبا من الشركة لحساب نجل المتوفى بمصر  مباشرة.

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