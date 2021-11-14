تفشي جديد لأنفلونزا الطيور في بريطانيا.. وتشديد الإجراءات الاحترازية

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، وضع مقاطعتي «يوركشاير» و«لانكشر» في شمال إنجلترا، منطقة وقاية وذلك بعد تفشي لـ أنفلونزا الطيور في بريطانيا، حيث رُصد سلالة «H5N1» من أنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بالمملكة، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

وزارة البيئة تحدد أماكن تفشي أنفلونزا الطيور في بريطانيا

وكشفت وزارة البيئة البريطانية، تفشى جديد لأنفلونزا الطيور داخل محميات طبيعية في عدة مدن بإنجلترا، هي: «بريستون، وساوث ريبل، وهدرسفيلد»، مضيفة أنَّه جرى إعدام الطيور التي ثبتت إصابتها بالأنفلونزا، ذلك بعد تلقيها عدة اختبارات من قبل الأطباء البيطريين للتأكّد من مدى صحة إصابتها بالمرض.

الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي أنفلونزا الطيور

وكانت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، قد أمرت مزارع الدواجن ومربي الطيور بتشديد إجراءات الأمن البيولوجي بعد رصد عدد من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور ببعض مزارع الدواجن بالمملكة، موضحة أنَّه أصبح مطلبًا قانونيًا لجميع مربي الطيور في بريطانيا الذين يملكون أكثر من 500 طائر تقييد المترددين لمزارعهم، إضافة إلى تنظيف مزارعهم بانتظام، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم».

إنفلونزا الطيور في بريطانيا ليست جديدة

لم تكن هذه المرة الأولى من نوعها، ففي نوفمبر 2020، قررت الحكومة البريطانية إعدام الآلاف من طيور الديك الرومي، بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في بريطانيا في إحدى المزارع في شمال إنجلترا، وأعلنت كبيرة الأطباء البيطريين في إنجلترا، كريستين ميدلميس، عن وجود إنفلونزا الطيور من من سلالة «H5N8»، في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من «نورثاليرتون»، شمال مقاطعة «يوركشاير» بإنجلترا، وفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية».

وصرحت «ميدلميس»، حينها، أنَّه جرى إعدام 10 آلاف و500 طائر في المزرعة، للحد من انتشار المرض.