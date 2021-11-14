معلومات عن منى عبدالغني في عيد ميلادها.. رفضت بطولة أمام أحمد زكي بسبب «قبلة»

تحتفل اليوم الإعلامية منى عبد الغني، بعيد ميلادها، والتي ولدت في مثل هذا اليوم في عام 1964، تخرجت من معهد الفنون المسرحية، وخاضت بعدها العديد من التجارب بدايةً بالغناء مرورًا بالتمثيل، وصولًا إلى تقديم البرامج، ولكن للإعلامية محطات كثيرة في حياتها، أشهرها هو رفضها لدور البطولة أمام الفنان الراحل أحمد زكي، واعتزالها للفن وارتدائها للحجاب، ثم عودتها مرة أخرى للشاشات عن طريق تقديم البرامج التليفزيونية.

منى عبد الغني تفاجئ جمهورها باعتزالها للفن وارتدائها للحجاب

فاجأت الفنانة منى عبد الغني، جمهورها وحبيها باعتزالها الفن وارتدائها للحجاب، معلنة أن السبب وراء ذلك هو وفاة أخيها المفاجئة التي جعلها تراجع نفسها مرة أخرى، وتسأل نفسها هل هي مستعدة للقاء الله، وذلك من خلال برنامج «معكم»، المُذاع على شاشة «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأشارت الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، إلى أنها ارتدت الحجاب بعد أيام قليلة من وفاة أخيها، كما اعتذرت عن العديد من الأعمال التي بدأت في تنفيذها بالفعل، متابعة: «لم آخذ رأي أحد في قرار اعتزالي للفن، وكنت مصره على تنفيذه لأني أفعله من أجل الله وحده، لذلك لم أنتظر موافقة أي أحد على قراري».

منى عبد الغني: رفضت دور البطولة أمام أحمد زكي بسبب وجود قبلة في إحدى المشاهد

قالت الإعلامية منى عبد الغني، من خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة»، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة القاهرة والناس، أنها رفضت بطولة فيلم «الباشا» مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أن السبب وراء رفضها لهذا الدور هو وجود قبلة، في الشخصية التي كانت سوف تجسدها.

وأكدت الإعلامية منى عبد الغني، أن السبب الوحيد وراء الخلاف، ليس على الأجر وإنما على وجود قبلة في إحدى مشاهد الدور، لافتة إلى أن الفنان محمود حميدة غضب منها لرفضها تجسيد الشخصية التي عُرضت عليها.