أحمد بهجت.. ذكرى ميلاد الصحفي الأديب صاحب «صندوق الدنيا» و«كلمتين وبس»

حينما يذكر الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهجت، يتبادر إلى الذهن «صندوق الدنيا»، ذلك العمود الصحفي الذي كان يطل علينا من خلال صحيفة الأهرام، وأصبح أحد معالم هذه الصحيفة العريقة، لاسيما وأن صاحبه هو كاتب بدرجة أديب، إذ جمع بين الفن القصصي والعمود الصحفي، بما يمكن وصفه بـ«السخرية الراقية» والتدين المعتدل.

ذكرى ميلاد أحمد بهجت

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الأديب أحمد بهجت الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1932، أي قبل 89 عاما، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبدأت خطواته الصحفية في جريدة أخبار اليوم عام 1955، ثم صحفيا بمجلة صباح الخير عام 1957، فصحفيا بجريدة الأهرام 1958، وتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عام 1976، ونائب رئيس التحرير للشؤون الفنية بجريدة الأهرام منذ عام 1982، حتى توفي عام 2011، يوم 11 ديسمبر عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

كلمتين وبس

ومثلما ارتبط اسم الكاتب الصحفي الساخر أحمد بهجت بعمود «صندوق الدنيا»، فقد لا يعرف الكثيرون أنه صاحب إعداد البرنامج الإذاعي الشهير «كلمتين وبس»، الذي كان يقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس، عبر أثير إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وهو البرنامج الذي علق بذهن المصريين، لاسيما وأنه كان يسلط الضوء على الكثير من الأوضاع السلبية بالمجتمع وينتقدها.

مؤلفات أحمد بهجت

ومثلما كان للكاتب الراحل أحمد بهجت إسهامات صحفية وإذاعية، فإن مداد قلمه امتد للتأليف، فله 21 مؤلفًا يغلب عليها الطابع الديني، أبرزها كتاب «أنبياء الله» والذي طبعت منه دار الشروق 36 طبعة، بالإضافة إلى «مذكرات زوج، مذكرات صائم، أحسن القصص، الطريق إلى الله، قميص يوسف، الله في العقيدة الإسلامية، بحار الحب عند الصوفية، قصص الحيوان في القرآن (رواية)، صائمون.. والله أعلم، حوار بين طفل ساذج وقط مثقف، تحتمس 400 بشرطة، ثانية واحدة من الحب، تأملات في عذوبة الكون، ناقة صالح، فيل أبرهة، حوت يونس، هدهد سليمان، الملك طالوت والنهر، تأملات مسافر، نبأ ابني آدم والغراب».

وقد ترجمت العديد من أعماله إلى أفلام سينمائية كما يعد فيلم «أيام السادات» من أهم المحطات الفنية في مسيرة الكاتب أحمد بهجت، والذي أدى دوره الفنان الراحل أحمد زكي، فضلا عن كتابته لمسلسلي الرسوم المتحركة «قصص الحيوان في القرآن» و«قصص الإنسان في القرآن» من أداء الفنان يحيى الفخراني.