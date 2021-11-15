4 زيجات في حياة «شيماء السينما».. عيد ميلاد الفنانة سميرة أحمد

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سميرة أحمد بعيد ميلادها، حيث ولدت في 15 نوفمبر عام 1938، خاضت تجربة التمثيل في البداية من خلال عملها كـ كومبارس، ومن ثم ظهرت على الشاشة من خلال بعض الأدوار الصغيرة، لتقوم بعد ذلك بتأدية أدوار البطولة على شاشة السينما، والتلفزيون، كما استطاعت من خلال مشوارها الفني تقديم حوالي 105 أعمال فنية، كان أشهرها فيلم «الشيماء».

وعلى الرغم من مسيرة الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنية الحافلة بالنجاح، إلا أن حياتها مليئة بالأسرار، والتي تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

المنتج بطرس زريبات يعتنق الإسلام من أجل الزواج بـ سميرة أحمد

تزوجت الفنانة سميرة أحمد، 4 مرات، وكانت زيجتها الأولى من المنتج بطرس زريبات، والذي تعرفت عليه أثناء مشاركتها في فيلم «شم النسيم»، الذي تم طرحه عام 1952، والذي اعتنق الإسلام حتى يستطيع الزواج منها، كما قام بتغيير اسمه إلى «شريف والي»، ولكنها انفصلت عنه بعد فترة من زواجهما.

سميرة أحمد تقع في حب الكاتب وجيه نجيب

وقعت الفنانة سميرة أحمد، في حب الكاتب وجيه نجيب، وتزوجته أيضاً، وانجبت منه ابنتها جليلة، ولكن هذه الزيجة لم يكللها النجاح، فقد انفصلت عن زوجها الثاني.

أديب جابر يتزوج من الفنانة القديرة سميرة أحمد

قامت الفنانة القديرة سميرة أحمد، بالزواج للمرة الثالثة من المنتج أديب جابر، ولكن بسبب المشكلات الكثيرة التي حدثت بين الطرفين، قررا الانفصال.

صفوت غطاس يعتنق الإسلام ويتزوج من الفنانة القديرة سميرة أحمد

للمرة الرابعة تتخذ الفنانة القديرة سميرة أحمد، قرار الزواج، لتختار هذه المرة المنتج «صفوت غطاس»، وعلى الرغم من الانتقادات المثيرة التي تعرض لها، إلا أنه لم يلتفت لهذه الانتقادات كما قرر أن يعتنق الإسلام من أجل أن يتزوج بها.