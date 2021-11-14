3 فئات معرضة لعقوبات كورونا في القانون الجديد.. حبس عام وغرامة 10 آلاف

يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة، مشروع قانون الجوائح والأوبئة الصحية، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الجوائح الصحية، ويتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها، ونوضح في هذه السطور الفئات المعرضة لعقوبات كورونا في القانون الجديد.

الفئات المعرضة لعقوبات كورونا في القانون الجديد

وأوضح مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد أن من يقوم بالتحريض على مخالفة إجراءات كورونا التي تصدرها الدولة ممثلة في الحكومة أو الجهة المختصة بذلك يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ونص مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد، أيضا على أن من يقوم بدعوة المواطنين إلى عدم تلقي لقاح كورونا التي تفرضه الدولة يتعرض إلى عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وبيّن مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد أن من يقوم بترويج شائعات كاذبة عن الحالة الصحية للبلاد، ويقوم بنشر تلك الشائعات يتعرض إلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنية.

التصالح على العقوبة

وأشار مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد أن إجراءات التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ويجوز بحسب مشروع القانون التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.