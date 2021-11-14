نصائح يجب اتباعها عند شراء شبكة من الألماس.. حتى لا تتعرض للنصب

خلال الفترة الماضية انتشرت بين كثير من الفئات من الشباب شراء الشبكة من الألماس كبديل للذهب، حيث إن اختلاف السعر بينهم لم يعد كبيرا؛ لكن البعض يتخوف من التعرض للنصب، خاصة أن هذا الاستثمار ليس منتشرا في الشرق الأوسط بشكل عام.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها على مدار اليوم، نرصد أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الشبكة من الألماس، حتى لا تتعرض للنصب، التي يقدمها مصمم المجوهرات والأحجار الكريمة نبيل عمران، في التقرير التالي:

لماذا يجب اختيار شبكة الألماس؟

تسعير الألماس يتم بشكل أسبوعي، وليس يوميا كالذهب، ويجب معرفة أن الاستثمار في الألماس حافظ للقيمة مثل الذهب والفضة، وهو لا يتعرض لأي شكل من أشكال التلف، كما أن تكلفة صيانته أقل من المعادن الأخرى.

كيف يتحدد سعر الألماس؟

وبحسب عمران، فأن تحديد سعر الألماس يختلف عن الذهب، حيث أن السعر يتحدد بناءً على عدة عوامل، وهي كالآتي:

- طريقة تقطيع الألماس الذي يؤثر في جودة وسعر الألماس، وهو ينقسم إلى 4 درجات، ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، وأقل من الجيد، المقصود أن يكون مقاساته مضبوطة، والشكل مستدير تمامًا، ويكون شديد اللمعان.

- الألماس بطبيعته عديم اللون، فهو شفاف، يمكن أن يمر من خلاله الضوء ويظهر ألوان الطيف، وأعلى درجة تكون «دي»، وفيها يكون الفص بلا لون تماما، وأقل لون هي «زد» وهي تميل للإصفرار، وبينهما درجات كثيرة.

- نسبة الشوائب داخل الألماس، وكلما زادت قلت قيمة الألماسة، والعكس صحيح، وأعلى درجات النقاء هي FL بينما الأقل من حيث النقاء هي I3.

- الألماس يقاس بالقيراط، وهي تساوي خمسة جرامات، بمعنى أن كل 5 قيراطات تساوى جراما واحدا، ولا يوجد أي مقياس لوزن القيراط.

أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء الشبكة من الألماس:

- إذا كنت تفكر في شراء الشبكة من الألماس أو رغبة في الاستثمار، يجب الانتباه إليها:

- عند شراء الألماس يجب أن يكون من مكان موثوق، وله معايير واضحة في البيع والشراء.

- الحصول على فاتورة مذكور فيها 4 بنود، الوزن واللون، النقاء، والقطع، وأن تكون الفاتورة مختومة.

- الاستثمار في الألماس هو استثمار طويل الأجل، فلا يجب التفكير في الحصول على ربح سريع.

- يجب أن تحصل على شهادة تحدد نسبة الخصم عند بيع الألماس.