مكتب النائب العام: إجراءات قانونية تجاه 700 شكوى بخصوص حماية الطفل

كشف المستشار حسام الدين شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، عن تلقي المكتب 700 شكوى تمّ التحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها، موضحًا أنَّ هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال «نفتش عليها، ونسعى للتعاون مع اليونيسيف في ملف غرف التحقيق الخاصة بالأطفال داخل النيابة العامة»، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أنَّ فتح ملف الطفل يأتي ضمن سلسلة النهضة المجتمعية التي تحققها مصر في كل ة المجالات.

التجربة المصرية في حماية الطفل قانونيًا محل دراسة بالخارج

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعنوان «الطفل في تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي»، بالشراكة مع منظمة «يونيسيف».

وأضاف رئيس مكتب حماية الطفل، أنَّ التجربة المصرية في حماية الطفل قانونيًا أصبحت مصدر ومحل دراسة في الخارج، لكننا نسعى لتصبح تجربة رائدة عالميًا، موضحًا أنَّ منظمة اليونيسيف في مصر شريك أساسي بملف حماية حقوق الطفل، منوهًا إلى أنَّها تعمل مع النيابة العامة في هذا الملف منذ 6 سنوات.

مسابقة لاختيار الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة والمتعلقة بالطفل

وتأتي الجلسة، ضمن عدة جلسات من المقرر أن ينظمها المجلس، بمناسبة كود الطفل، وفي نهايتها سيتم تنظيم مسابقة لاختيار الأعمال الصحفية والإعلامية -أخبار وتقارير وروايات وبرامج- المتميزة المتعلقة بالطفل، ويتم منح الفائزين جوائز.

وتناقش الجلسات دراسة وسائل تمكّين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية، وكيفية تناول القضايا الخاصة بالطفل وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية والدستور والتشريعات الوطنية، وكذلك العمل على رفع الوعى المجتمعي للأطفال وأسرهم بواسطة الإعلام لتجنب مخالفة أبنائهم للقانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق أطفالنا.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تنظيم ورش عمل تتعلق بالأعمال الفنية التي تُقدم للطفل وإنتاج دراما كارتونية لقربها من عقل الطفل وشغفه الدائم بها تسهم في اكتساب الصفات الحسنة، والتمسك بالقيم والعادات السليمة بعيدا عن الأعمال المستوردة التي تشجع على العنف.

ويحضر الجلسة، سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد صبري ممثلًا للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار حسام الدين شاكر ممثلا عن مكتب النائب العام والقاضي علي منصور ممثلا عن مكتب وزير العدل، والمستشار محمد بيومي ممثلا عن وزارة العدل، وممثلين عن اليونسيف، وممثلين عن المؤسسة المصرية للنهوض - إيفاك، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.