أشهر إفيهات إستيفان روستي في عيد ميلاده الـ130: «ثواني أتحزم وأجيلك»

امتلك الفنان الراحل إستيفان روستي موهبة فنية رائعة، وتلقائية بسيطة، مكنته من المزج بين الشر والكوميديا، فكان الشرير الساخر، واللص الكوميدي، والنصاب أبو دم خفيف.

إستيفان روستي الشرير الضاحك

وعلى الرغم من تجسيده لـ العديد من أدوار الشر، إلا أن شخصياته كان يضفي عليها طابعاً من خفة الدم والكوميديا، جعلته يتميز بها عن غيره من المشاهير، كما تمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له.

ذكرى ميلاد إستيفان روستي

تحل اليوم 16 نوفمبر الذكرى الـ 130، على ميلاد الفنان الراحل إستيفان روستي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1891، لأب نمساوي وأم إيطالية، وانتقل مع والدته إلى مصر، بعدما انفصلت عن والده، وقررت الأم العيش مع ابنها في منطقة شبرا.

دراسة إستيفان روستي

درس الفنان الراحل إستيفان روستي، في البداية في المدرسة الخديوية، ثم اتجه إلى أوروبا بعد ذلك، حيث عمل هناك من خلال مهن مختلفة، ولكنه قرر العودة مرة أخرى إلى مصر.

إستيفان روستي يقرر دخول عالم التمثيل

بعد عودة الفنان الراحل إستيفان روستي، إلى مصر، قرر الدخول إلى عالم التمثيل، عن طريق انضمامه إلى فرقة عزيز عيد، كما أخرج بعض الأفلام، وشارك في البعض الآخر.

مشوار إستيفان روستي الفني

خاض الفنان الراحل إستيفان روستي، تجربة التأليف من خلال كتابته للعديد من الأعمال الفنية، بالتعاون مع المؤلفين الآخرين، ليستطيع خلال مسيرته الفنية تقديم ما يقرب من 125 عملاً سينمائياً، ومن خلالهم قدم العديد من العبارات والإفيهات الكوميدية، التي تركت بصمة في قلوب الجماهير، وما زال عدد كبير منهم يرددها حتى الآن، والتي كان من أشهرها:

«تسمحيلي بالرقصة ديه.. ثواني أتحزم وأجيلك»

وتُعد هذه الجملة من ضمن حواره في فيلم «سيدة القصر»، في مشهد مع الفنانة الراحلة فردوس محمد.

«نشنت يا فالح»

قالها إستيفان روستي، في فيلم «حبيبي الأسمر»، حينما أطلق الفنان محمد توفيق، النار وأصاب روستي، بالخطأ.

«الكونياك ده مشروب البنت المهذبة»

أطلق إستيفان روستي، هذه الجملة في فيلم «حب ودموع»، حيث كان يجسد شخصية صاحب كباريه، الذي يستغل فتاة بريئة جسدت شخصيتها الفنانة فاتن حمامة.

«بندقية اللورد هيبالالا»

«بندقية اللورد هيبالالا أطخ بيها عيار واحد ألاقى الغيط كله اتبدر سمان بقدرة واحد أحد»، قالها إستيفان روستي، في فيلم «ملك البترول».