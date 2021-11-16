تفاصيل عودة «بحيرة البجع» بالقاهرة والإسكندرية

تعاقدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مع فرقة باليه مسرح سان بطرسبورج الروسية لتقديم العرض الشهير بحيرة البجع لمدة أربع ليالٍ بالقاهرة والإسكندرية وذلك في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 17 ، 18 ، 19 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء السبت 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

نفاد تذاكر حفلات بحيرة البجع

وأعلن رئيس الأوبرا أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، ما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، مشيرا إلى أن استضافة الفرقة تأتي ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل فكرة حوار الحضارات، مضيفا أن فرقة باليه مسرح سان بطرسبرغ تعد من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من راقصي البالية المحترفين.

وعن العرض أكد رئيس الأوبرا أن بحيرة البجع من روائع فن الباليه ووضع موسيقاه العالمى تشايكوفسكى وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا، وتم تقديمه لأول مرة عام 1887 في موسكو على مسرح البولشوي، وحقق نجاحا كبيرا منذ ظهوره وحتى الآن، مشيرا إلى أن الفرقة تؤديه بأسلوب مميز يجمع بين الخيال والإبهار.

العرض من إخراج أناستازيا لوماشينكوفا

يذكر أن العرض من إخراج أناستازيا لوماشينكوفا وأنتون بلوم، وتدور أحداثه في أربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات، ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها حيث ينتبهن إلى وجود غريب، وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروي له حكايتها وتذكر أنها تدعى أوديت سحرها «فون روثبارت» لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل.

يجسد الشخصيات الرئيسية أناستازيا لوماشينكوفا «أوديت – أوديل»، أنتون بلوم «سيجفريد»، ديميتري اخولينين «روثبارت»، إيرينا شيڤاريڤا «الملكة»، يوزي كالينين «جستر».