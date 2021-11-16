سعر الليرة التركية اليوم بعد فقدان 8% من قيمتها خلال 24 ساعة

سجّل الجنيه المصرى، تراجعا أمام الليرة التركية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، بالمقارنة بأمس، لتباع الليرة التركية مقابل الجنيه المصرى اليوم بسعر 1.5580 جنيه مصرى، فيما يباع الجنيه المصرى بسعر 0.6405 ليرة تركية، حيث فقدت العملة التركية نحو 8% من قيمتها خلال 24 ساعة أمام الدولار الأمريكى .

أسعار الليرة التركية أمام 7 عملات أجنبية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

سعر الليرة أمام الجنيه المصرى

سجلت الليرة التركية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر سعر 1.5580 جنيه مصرى .

سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى

وتباع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، بسعر 0.099 دولار أمريكى.

سعر الليرة التركية أمام الكوانز البرتغالى

- سجل سعر الليرة التركية مقابل الكوانز البرتغالى، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، سعر 59.197 كوانز برتغالى.

سعر الليرة التركية أمام الدولار الكندى

-سجلت الليرة التركية مقابل الدولار الكندى، سعر 0.124 دولار كندى.

سعر الليرة التركية أمام اللين اليابانى

-سجلت الليرة التركية مقابل اللين اليابانى، سعر 11.318 ين يابانى.

سعر الليرة التركية أمام هريفيا الأوكرانية

-سجلت الليرة التركية أمام هريفيا الأوكرانية، سعر 2.615هريفيا أوكرانية.

سعر الليرة التركية أمام الشلن الصومالى

-سجلت الليرة التركية أمام الشلن الصومالى، سعر 58.116 شلن صومالى.

يشار إلى أن الليرة التركية، سجلت هبوطا عالميا أمس الاثنين، بنحو 0.8% أمام الدولار الأمريكى، عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

وفقدت الليرة التركية، التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات.