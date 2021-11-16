استيفان روستي.. شرير السينما الظريف (فيديو)

في مثل هذا اليوم، وُلد الشرير الظريف، الفنان استيفان روستي، الذي تزوجت والدته من رجل إيطالي آخر ليترك المنزل شابًا ويسافر إلى أوروبا مرات عديدة حيث مارس الكثير من المهن، هو من أم إيطالية وأب نمساوي، ولد في 16 نوفمبر عام 1891م، وكان والده سفير النمسا في القاهرة، وانفصل والداه وانتقل للعيش مع والدته الإيطالية والتحق بمدرسة رأس التين الابتدائية.

والده سفير النمسا في القاهرة

عاد إلى القاهرة وانضم إلى فرقة عزيز عيد بعدها انضم إلى فرقة نجيب الريحاني، وعمل في أوبريت العشرة الطيبة واشترك مع عزيزة أمير في إخراج فيلم ليلى عام 1927م، كما أخرج فيلم صاحب السعادة كشكش بيه عام 1931م، وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر.

عودة للقاهرة وانضمام لفرقة عزيز عيد

وتنوع عمل استيفان في السينما حيث كتب القصة والسيناريو وأخرج بعض الأفلام بجانب التمثيل وكتب سيناريوهات أفلام مثل عنتر أفندي عام 1935 وأحلاهم عام 1945م وقطار الليل عام 1953م بالمشاركة مع آخرين.

من أهم أفلامه كمخرج الورشة عام 1940 وجمال ودلال 1945م، ومن أهم مسرحياته «حبيبي كوكو وصاحب الجلالة وكل الرجالة كده»، وتميز بأداء تمثيلي فريد لم يقلد فيه أحدا ولم يتمكن أي ممثل من تقليده.

وقدم طوال مشواره الفني نحو 380 فيلما سنيمائيا من تمثيل وإخراج وتأليف واستطاع فيها أن يقدم أداء تمثيليا فريدا وبرز في أدوار الشر الجميل والكوميديا حتى أصبح ألمع وأظرف أشرار السينما.