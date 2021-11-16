«الآثار»: مصر استردت 5 آلاف قطعة أثرية دفعة واحدة في 2021

قال الدكتور شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنَّ ما أنتجته الشعوب عبر تاريخها من مختلف العصور حتى الآن يعدّ ممتلكاتها، سواء منتجات ثقافية وآثار ولوحات فنية ومعالم سياحية وأثرية مثل المعابد، مشيرًا إلى أنَّ مصر استردت 5 آلاف قطعة أثرية دفعة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «عبدالجواد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنَّ القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية يجب العمل على استرداده في أقرب وقت ممكن.

مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات

وتابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أنَّ مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات، وهو ما دفع الكثير من دول العالم سواء كانت عربية أو عالمية إلى محاولة استنساخ التجربة المصرية من أجل استعادة أثارها المنهوبة.

نرصد كل القطع الأثرية في أسواق العالم

وأوضح أنَّ العراق وسوريا وليبيا واليمن وقبرص وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل بيرو والإكوادور وبعض الدول الأفريقية عملت على استنساخ التجربة المصرية، مبينًا أنَّ الدولة المصرية تمتلك الكثير من التجارب والخبرات المتراكمة في هذا المجال، مستكملًا «نعمل كخلية نحل مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية عبر سفاراتها في الخارج لرصد كل القطع الأثرية التي تظهر في أسواق العالم مثل المزادات العلنية وأمازون وغيرها من الأسواق الإلكترونية أو ما يتمّ حيازته من قبل أي متحف عالمي».