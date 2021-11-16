مفتي الجمهورية: وحدة المصريين منذ قديم الأزل وبن العاص أعاد البطريرك

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التلاحم والوحدة بين المصريين موجود منذ قدوم عمرو بن العاص، الذي واجه الرومان وأعاد بنيامين بطريرك الكنيسة المصرية بعد أن طرده الرومان.

مفتي الجمهورية: منذ دخول الإسلام مصر والفتوى مستقرة على الوحدة والتلاحم

وأضاف أنه على مر التاريخ نلحظ أن الفتوي منذ دخول الإسلام مصر مستقرة على الوحدة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن الليث بن سعد، فقيه مصر، كان له دورا مجتمعيا كبيرا وكان له فتوى مهمة حول حماية الكنائس في الإسلام.

جاء ذلك في كلمته ألقاها بندوة «الشباب وبناء الوعي»، بجامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حيث قال: «الوحدة بين أبناء الوطن الواحد ظهرت أيضا في جميع الدساتير أولها دستور 23 الذي أكد أن المصريين أمام القانون سواء بلا أي تفرقة وتوالت الدساتير التي تؤكد على هذا المعني وآخرها دستور 2014».

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن افتتاح الكاتدرائية والمسجد في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس العبقرية المصرية في التلاحم والوحدة بين المصريين جميعًا، مؤكدًا أننا سنتجاوز كل التحديات معًا، وأن مصر عصية على أي فتنة.

مفتي الديار المصرية: هناك كتائب على السوشيال ميديا هدفها التفرقة

وتابع فضيلة المفتي: «نلحظ في المنشورات التي تقوم دار الإفتاء بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك كتائب تتفاعل مع بعض المسائل الفقهية والتي تحاول مواجهة الفقه الدخيل علينا، بل تحاول تلك الكتائب إشعال الفتن وتوجيه أسهم النقد لنا، والدولة المصرية أنجزت في فترة قصيرة وتجد من يشوه ويقلل منها وهم قوي الظلام والشر».

دار الإفتاء تفتح أبوابها في كل وقت لشباب مصر من كل الأطياف

وأكد المفتي أن دار الإفتاء المصرية تفتح أبوابها في كل وقت لشباب مصر من كل الأطياف وترحب بكل حب بالتواصل معهم، من أجل تحقيق بناء وعي صحيح يمثل الرؤية الفكرية والحضارية التي ننطلق منها جميعا لبناء مصر الحديثة، مشددا على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص في التعامل مع الأخبار والشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، لأن هناك قضايا يراد لها أن تنتشر وتحدث فتنة بين أفراد المجتمع، ولذا يجب علينا أن ننتبه إلى مثل هذه المحاولات البائسة التي تسعى لزعزعة استقرار الوطن.

وتابع مفتي الجمهورية: « الأساس في البناء والتنمية هو الوعي، وأن المسلمين الأوائل تنبهوا إلى قضية الوعي وأنشأوا علوم قبول الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل علم الرجال وغيره، وهناك أحاديث كثيرة وردت في التثبت من نشر الأخبار، كما أن الله سبحانه وتعالى نبهنا في كتابه الكريم فقال: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكلِّ ما سمع)».

مفتي الجمهورية: بناء الوعي أهم معركة نواجهها الآن

وأكد أن أهم معركة تخوضها مصر الآن هي معركة بناء الوعي وضرورة اليقظة الدائمة المستمرة لمجابهة الأفكار الهدامة التي تعزل الشباب عن المشاركة في بناء مصر الجديدة بإرادة مصرية وعقول مصرية وأيادي مصرية، و أن بناء وعي الشباب على وجه الخصوص يعد قضية وطنية في غاية الأهمية، ينبغي أن تتشارك فيها جميع مؤسسات بناء الوعي من دينية وثقافية وإعلامية وتربوية واجتماعية، متسائلًا كيف تنهض أمة يغيب شبابها في متاهات التطرف والإرهاب وتغييب وعي الشباب؟.

مفتي الجمهورية: الدولة المصرية حققت إنجازا يشهد له القاصي والداني

كما أكد أن الدولة المصرية حققت إنجازات كثيرة يشهد لها القاصي والداني، ويأتي في مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «100 مليون صحة»، والقضاء على فيروس سي، وهي جميعها تعتبر تطبيقًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ممثل بيت العائلة المصرية: سنظل يدا واحدة

وخلال كلمته رحب القمص غبريال ممثل بيت العائلة المصرية في ببا، بمفتي الديار المصرية قائلا: «مصر تتعرض لهجمات عبر التاريخ و الأسر المصرية والمساجد والكنائس واجهت قوى الظلام التي تحاول إشعال الفتن، إلا أننا سنظل يدا واحدة نسعى دائما للتعارف ونبذ العنف ونبذ الشائعات، و نرفض الإساءة لأي عقيدة أو أي نبي، ونشكر الرئيسي عبد الفتاح السيسي الذي أصر علي مواجهة طيور الظلام».