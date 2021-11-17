بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-11-2021 في مصر

تعد أسعار بورصة الدواجن من أكثر الأشياء التي يبحث المواطنون عنها خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبشكل خاص بعد أن شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سعر كرتونة البيض الذي وصل إلى 44 جنيهًا، بعد أن استقر سعرها متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا قرابة الشهر، بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الأربعاء، وصل إلى سعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد.

وأشار «السيد» خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم يتراوح بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 27 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.