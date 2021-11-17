أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-11-2021 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية بين الارتفاع والانخفاض، وتراوح سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيها.

وترصد «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة إلى ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وصل سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

سعر كرتونة البيض

وقال عبد العزيز السيد، إن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، تراوح ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان، بحسب الحجم والنوع؛ إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء، عند سعر تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.