وفد البنك الدولي يتفقد المركز التكنولوجي في قفط بقنا

واصل وفد البنك الدولي جولتهم بمحافظة قنا، بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، الذي جرى تطويره وتحديثه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك لمتابعة أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية من خلال الشباك الواحد ليتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة.

الوفد يستمع لشرح تفصيلي لمنظومة العمل

واستمع وفد البنك الدولي لشرح تفصيلي لمنظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد» الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها لمكافحة الفساد.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم و تطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث جرى ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 9 مركز بمحافظة قنا لخفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وفد البنك الدولي يشارك المواطنين في وضع الخطط

وعلى هامش الجولة اجتمع وفد البنك الدولي مع منتدي التنمية المحلية بمركز قفط لمناقشة عملية إشراك المواطنين وقادة المجتمع والقطاع الخاص في عملية إعداد خطط الاستثمار ومراقبتها من خلال لجان التخطيط والمشاركة والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.

كان وفد البنك الدولي تفقد مشروع استكمال الصرف الصحي بمدينة قفط الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

إشادة بمشروع الصرف الصحي بقفط

وأشاد وفد البنك الدولي بمشروع الصرف الصحي بقفط، والمكون من «محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسده، محطات رفع، خطوط طرد، عدايات، شبكات انحدار، أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاة» بتكلفة مالية تصل إلى 163 مليون جنيه وتبلغ السعة الاستيعابية للمشروع 15 ألف م٣/ يوم كمرحلة أولى ويبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة.

وكانت محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحي بمركزي قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالي 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج.