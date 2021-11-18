فتح مراكز شباب القليوبية للحصول على كارت ميزة الجديد لصرف المعاش

وجّه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بفتح عدد من مراكز الشباب أمام الجمهور المستفيد من معاش تكافل وكرامة للحصول على فيزا ميزة الجديدة لصرف المعاش وكذا خط التليفون الخاص بهم المقدم من الشركة المصرية للاتصالات في إطار استراتيجية الدولة المصرية في التعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن المصري وفي إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة.

تعاون بين الشباب والتضامن لتوفير منافذ تكافل وكرامة

وفي ذلك السياق، تواصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والأستاذ مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية للتنسيق في توفير أماكن مخصصة للجمهور المستفيد من معاشات تكافل وكرامة وقد تم تحديد مركز شباب مدينة قها بطوخ ومركز شباب شبلنجة ببنها ومركز شباب الأمل بالخانكة ومركز شباب الحدادين بطوخ لتسهيل تسلم جمهور المستفدين الفيزا الجديدة ميزة وخط التليفون المجاني المخصص لربط المنظومة بقاعد بيانات التضامن الاجتماعي.

وشهدت الساعات الأخيرة زحاما شديدا ي هذا الشأن على مكاتب التضامن الاجتماعي والإدارات الفرعية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات مما أدى لتكدس المواطنين وشكاواهم وطلب منافذ إضافية لسرعة التسليم.

الصبروط: استعدادات لزيادة المنافذ بمراكز الشباب

في حين وجه الصبروط باستعداد كافة مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف معاشات تكافل وكرامة للتسهيل على المواطنين وتقلق التكدس في إطار التعاون المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا وتقليل الضغط على مكاتب البريد توفير خدمات افضل للمواطنين حرصا على سلامتهم، كما أكد الصبروط ضرورة التزام مراكز الشباب باتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ولبس الكمامات حرصا على سلامة المواطنين.