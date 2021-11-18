ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مطعم شهير في مرسى مطروح.. «صور»

تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة الرقابية في مدينة مرسى مطروح، من ضبط مطعم شهير يقدم لحوما فاسدة ووجبات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشكيل لجنة برئاسة العقيد عمرو حمدي رئيس قسم مباحث التموين بمطروح، وعضوية المحاسب حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح وممثلين عن مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومجلس مدينة مرسى مطروح.

تحليل عينات اللحوم بمطعم شهير في مرسى مطروح

وأكد وكيل وزارة التموين بمطروح في بيان لتموين مطروح أن الحملة توجهت، اليوم الأربعاء، للمرور على مطعم شهير وذلك لمراجعة السلع والأطعمة المعروضة والمقدمة للمواطنين وسحب عينات منها لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه والتأكد على أرض الواقع من وضع المطعم طبقا للتفتيش والمتابعة، وتبين أثناء التفتيش لأعضاء اللجنة أن المحل يقوم بعرض وبيع وجبات وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن لحوم وشاورما ولحم مفروم وهامبرجر وسجق بإجمالي كمية قدرها 532 كيلو جرام.

التحفظ على لحوم فاسدة في مطعم شهير في مطروح

وتحفظت الحملة في مطروح على المضبوطات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم قيده في قسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية من اللجان المكبرة من جميع الجهات المعنية للمرور على الأسواق والتفتيش على المحلات والمطاعم وضبط جميع المخالفات خاصة في الطعام والأغذية بجميع أنواعها وتحرير محاضر بها وتحويلها للنيابة.