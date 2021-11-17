وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يقترب من انتاج أسلحة

اتهمت وكالة الطاقة الذرية إيران بمواصلة انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، خاصة فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.

وكالة الطاقة الذرية: إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم

وحذرت وكالة الطاقة الذرية، في تقرير سنوي، اطلعت عليه وسائل إعلام دولية، من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الذرية، إلى مخزون إيران من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة، بلغ نحو 17.7 كيلوجرام، مقابل 10 كيلوغرامات في نهاية أغسطس الماضي، ما يقترب من المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية، تملك إيران حالياً، نحو 113.8 كيلوجرام من سداسي فلوريد اليورانيوم من نوع UF6 بنسبة نقاء تصل 20 بالمائة (مقابل 84.3 كيلوغرام في أغسطس)، إلى جانب 34.2 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل 20% في شكل مركبات أخرى.

وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز بأضعاف حدود الاتفاق النووي

وتقدر وكالة الطاقة الذرية مخزون إيران من اليورانيوم بـ2489.7 كيلوغرام، ما يتجاوز بأضعاف الحدود المقررة بموجب الاتفاق النووي.

وذكر تقرير وكالة الطاقة الذرية أن إيران لا تزال تمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى ورشة خاصة بمكونات أجهزة الطرد المركزي في موقع كرج النووي، مبديا قلق الوكالة إزاء استمرار تعرض مفتشيها لـ"تفتيش جسدي مكثف للغاية" من قبل عناصر الأمن في المواقع النووية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن حكومة طهران أبلغت الوكالة بأن التحقيق جار حول ما إذا كانت كاميرات الوكالة الدولية المركبة في موقع كرج استخدمت في الحادث التخريبي المزعوم الذي وقع هناك في وقت سابق من العام الجاري. ونقل التقرير عن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي رفضه لهذه الفكرة رفضا قاطعا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

في المقابل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، شبه الرسمية، إن إيران ترفض تقرير وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطة طهران النووية وتعتبر أن له دوافع سياسية. ودعت الوكالة الإيرانية أعضاء مجلس محافظي الوكالة إلى الكف عن الإدلاء بتعليقات متسرعة.