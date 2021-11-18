«الأعلى للإعلام» يعلن 2022 عام الجمهورية الجديدة إعلاميا

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، عدة قرارات مهمة بشأن تنظيم العمل الإعلامي والصحفي، حيث أعلن المجلس 2022 عام الجمهورية الجديدة إعلاميًا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة حول الملكية العامة بشأن المصنفات الفنية، لوضع ضوابط ملكية المصنفات، خاصة النادرة ذات القيمة، والتي تنتهي ملكيتها بمرور 50 عاما، وتشكيل لجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017، بشأن الإعلانات الطبية واختصاص المجلس وفقًا للقانون 180 لسنة 2018.

لجنة لمراجعة الاكواد الاعلامية

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة لمراجعة الأكواد الإعلامية الخاصة بالطفل والجريمة والانتحار، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين.

وأيضا قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع محاور تناول وسائل الإعلام والصحف المختلفة لماهية الجمهورية الجديدة، وتنمية وعي المواطن بالجمهورية الجديدة وعناصرها المختلفة.