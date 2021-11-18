الحكومة تحدد 8 شروط للزواج: راتب شهري في حالة الطلاق وشهادات طبية

تقدمت الحكومة بمشروع قانون، إلى مجلس النواب، يهدف لإصدار قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين، وقد عاد المجلس لمناقشة مشروع القانون ودراسته، ويتضمن موادًا هامة، توضح طريقة عمل المأذونين.

وجاءت من بين تلك المواد التي يتضمنها مشروع القانون، مادة توضح شروط توثيق عقود الزواج، فقد حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، وأعمال المأذونين شروطًا للمأذون لتوثيق عقد الزواج، ونستعرض ذلك في النقاط التالية:

شروط توثيق عقود الزواج

- التحقق من شخصية الزوجين عن طريق بطاقات الرقم القومي وصور شخصية حديثة.

- الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت إجراء الفحص الطبي على الطرفين، وفقًا للقواعد المعمول بها.

- اطلاع الزوجين أو من ينوب عنهم، بما يجب الاتفاق عليه في عقد الزواج، يشمل ما يلي:

1- تحديد من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

2- تحديد من يكون له حق الانتفاع بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.

3- الاتفاق على عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقة كتابية.

4- الاتفاق على مرتب شهري للزوجة إذا طلقها الزوج بغير رضاها.

5- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها

- لا يجوز للمأذون إثبات الزواج إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا.

- لا يجوز توثيق عقد زواج ضباط الصف أو الجنود أو حرس الحدود، ممن يعملون بالقوات المسلحة إلا بعد إخطار الجهة التابعين لها.

- لا يجوز توثيق زواج السجناء والسجينات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها، وكذلك الممرضين والممرضات بمصلحة السجون.

- اطلاع المأذون على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به، وذلك في حالة توثيق عقد للمطلقة ويكون متضمنًا التاريخ والجهة التي حصل أمامها الطلاق وفي حالة أن يكون الطلاق من جهة أجنبية يشترط تصديق وزارة العدل.

- إخطار العمدة أو المديرية أو المحافظة بتحرير عقد الزواج والتصادق خلال سبعة أيام من تاريخها.