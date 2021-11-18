قانون الجوائح الصحية الجديد.. «سنة إجازة في حالة تفشي الوباء»

يعد مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد أحد أهم وأبرز القوانين التي تجري مناقشتها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لما له من أهمية وعلاقة كبيرة بحياة الأشخاص، حيث يشمل وضع البلاد وقت الجوائح والأوبئة الصحية التي قد تجتاح البلاد في أي وقت، ويتضمن القانون عدد من المواد التي تتحدث عن الجوائح الصحية.

إجازة تفشي الوباء في مشروع قانون الجوائح الصحية

ويهتم مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد بالحفاظ على صحة المواطن المصري وحمايته من أي أمراض بسبب الجوائح الصحية والأوبئة ولذلك نص مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد على إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشارها.

من له الحق في تقرير إجازة تفشي الوباء

وحدد مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد من يقوم باتخاذ قرار الإجازة، حيث أعطي الحق لرئيس الوزراء أو من يقوم مقامه تقرير إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشارها، وذلك للحفاظ علي المواطنين وحمايتهم من خطر الجوائح والأوبئة الصحية التي قد تجتاح البلاد في أي وقت.

مدة إجازة تفشي الوباء

وبين مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد، أن رئيس الوزراء له الحق في تجديد مدة إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشارها، وذلك حسب رؤيته للحالة الصحية للبلاد، ويكون تجديد المدة لمدة عام، وهذه المدة قابلة للتجديد.

قانون الجوائح الصحية الجديد

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد، حيث تضمن مشروع القانون مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها القانون، كما يستهدف سد الفراغ التشريعي المُنظم لمواجهة الأخطار حال وقوعها والتعديلات تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة.