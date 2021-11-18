المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بتهمة خطف وسرقة سائق بالمرج

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما بقضية خطف وسرقة سائق، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، عاشور فرج عنتر، أمانة السر مصطفى شوقي محمد، أيمن محمد عثمان.

تحقيقات النيابة العامة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 6929 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهمة «نورهان. أ» 27 عامًا، ربة منزل، والمتهم «مصطفى . أ» 35 عامًا، سائق ميكروباص، والمتهم «محمد.ح» عاطل، اختطفوا المجنى عليه «إسلام.م» في يوم 2 مارس 2021، بطريق التخيل بأن استدرجته الأولى إغواءً لمسكن الثاني حال يمكن له والثالث به.

وحسبما جاء في التحقيقات، فإن المتهمين احتجزوا المجنى عليه عقب إتمام جريمتهم سالف الوصف، بدون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون أو اللوائح بذلك، وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن أعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض «ماسورة»، وسرقوا سيارة مملوكة لـ «س.أ»، وكذا المنقولات المبنية قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.

وكان ذلك حال تركه السيارة قيادته بالطريق العام، وبطريق الإكراه الواقع على الأخير في الجريمتين سالفتي الوصف فبثوا الرعب في نفسه، وشلوا مقامته، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على منقولاته، والسيارة قيادته، وحصلوا بالتهديد على مبالغ مالية من المجنى عليه لرد السيارة المستولى عليها موضوع الاتهام السابق، وفقًا لما جاء في التحقيقات.

وذكرت أن المهتمين حازوا واحرزوا أداة «ماسورة»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ويكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين من قانون العقوبات مكرر من قانون في شأن الأسلحة والذخائر الملحق بالقانون الأول والمعدل وزير الداخلية.

ما دلى المجنى عليه

وجاء في أقوال الشاهد «إسلام.م» 33 عامًا، سائق، أنه حال سيره بالسيارة الأجرة قيادته استقلت رفقته المتهمة الأولى، وأغوته لممارسة الرزيلة معها، واهمةً إياه بذلك فاقتادته لمسكن الثاني حيث يكمن له والثالث به، وما أن دلف حتى تعدوا عليه بالضرب مكبلين إياه حتى استولوا على منقولاته، والسيارة قيادته، وحصلوا منه مبلغ مالي حتى ترد له تلك السيارة.

تحريات الشرطة

وجاء في تحريات نقيب شرطة بقسم مكافحة سرقة السيارات، توصلت لصحة الواقعة حسبما شهد به سابقه، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين الأولى والثانية حال استقلالهما السيارة الأجرة موضوع الجريمة، وأقرا له بارتكابهما الواقعة، ومساومة المجنى عليه على ردها.