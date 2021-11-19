«ناسا»: محطة الفضاء الدولية لا تزال معرضة للخطر بسبب روسيا

أعلنت وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس الخميس، أن محطة الفضاء الدولية لا تزال معرضة لخطر متزايد من جراء حطام مداري بعد اختبار أسلحة روسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

موسكو تطلق صاروخا لتدمير قمر اصطناعي

وكانت موسكو أطلقت يوم الاثنين الماضي صاروخًا لتدمير قمر اصطناعي كان يدور فوق محطة الفضاء الدولية مباشرة.

وأوضحت وكالة «ناسا» أن أكبر تهديد لمحطة الفضاء وسكانها الـ7 كان في الـ24 ساعة الأولى، وتم إغلاق الفتحات بين العديد من مقصورات المحطة كإجراء احترازي، لكن أعيد فتحها، امس الأول الأربعاء.

قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب أكثر من 1500 قطعة من القمر الاصطناعي

من جانبها تعقبت قيادة الفضاء الأمريكية أكثر من 1500 قطعة من القمر الاصطناعي، لكن مئات الآلاف من القطع أصغر من أن تُرى.

وفي سياق آخر تأهلت الفرق السعودية للتصفيات النهائية في تحدي «ناسا» الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء، وفقا لم ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحصدت السعودية عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالميا بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا مشاركا في تحدي «ناسا» الدولي، والأعلى عالميا بنسبة المشاركة بـ16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة.

وحازت الفرق السعودية بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعا على مستوى العالم، كما حلت المملكة العربية السعودية، الأولى عربيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا على مستوى العالم بمشروع فريق «الفيصل سبيس إكس» من مدينة الرياض.