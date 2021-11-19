تفاصيل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. مقام على 500 ألف فدان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول أمس الأربعاء، اجتماعا بهدف متابعة آخر التطورات المتعلقة بشأن الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول هذا المشروع القومي، وفق ما جاء في البيانات الحكومية.

التفاصيل الكاملة لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

- يقام المشروع على مساحة تُقدر بـ500 ألف فدان.

- يقع على امتداد طريق محور الضبعة، وهو أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق.

- يهدف مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وفي الوقت نفسه بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

- يوفر المشروع العديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لفئات مختلفة من المواطنين.

- يشترك العديد من الشركات الخاصة الزراعية المتخصصة في المشروع.

- يحتوي المشروع على شبكة كهرباء داخلية تُقدر بطول 200 كيلومتر.

- المشروع مزود بمعدات وتقنيات حديثة من أجل إتمام العمليات الزراعية باختلافاتها وذلك بسرعة وجودة عالية.

شبكة طرق بطول 500 كيلو متر تخدم المشروع

- المشروع مزود بشبكة طرق سواء فرعية أو رئيسية، وذلك بإجمالي طول يُقدر بـ500 كيلومتر.

- الموقع الخاص بالمشروع قريب من كل من المطارات وموانئ التصدير، بالإضافة إلى المناطق الصناعية ومحاور رئيسية.

- يهدف المشروع إلى سد الفجوة داخل السوق المحلية ما بين كل من الإنتاج والاستيراد.

- أثناء فترة جائحة كورونا، كان هناك مساهمات كبيرة للمشروع في توفير المنتجات الزراعية لمختلف المواطنين.

- يعتبر المشروع من ضمن التوسعات الاقتصادية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي.

- يتضمن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي كل من آلاف من أجهزة الري المحوري «بيفوت»، بالإضافة إلى عدد 2 محطة كهرباء وذلك بطاقة 250 ميجاوات.

- يحتوي المشروع، سواء بنية أساسية أو إدارية، على منظومة متكاملة للري والميكنة الزراعية.