رودج: حفل «كارلار أرتورا» حلم أصبح حقيقة.. والموسيقى سجلناها في أوروبا

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أهم الحفلات الموسيقية التي تشهدها مصر والوطن العربي في عام 2021، حيث يقدم المؤلف والموزع الموسيقي ميشال فاضل، ومنسّق الأسطوانات اللبناني رودج، المشروع الفني المشترك الذي يحمل اسم «كارلار أرتورا»، ويجمع الموسيقى الكلاسيكية بالإيقاع السريع، بالشيخ زايد مساء اليوم.

الحفل هو الأول من نوعه الذي سيقدم أروع الأعمال الكلاسيكية بصورة راقصة، بعد عام كامل من العمل عليه في كبرى دول العالم.

رودج: اخترنا 140 مقطوعة وأغنية من بين ألف

الدي جي اللبناني رودج، أحد صناع الحفل، كشف لـ «الوطن»، تفاصيل الحفل، قائلا: «تعذبنا كثيرا أنا وميشال فاضل من أجل خروج هذا المشروع للنور، حيث ظللنا لمدة عام نعمل عليه، فالحلم الذي سيكون واقعا بعد ساعات لم يكن سهل التنفيذ، فالفكرة بدأنا العمل عليها منذ فترة، فأنا وميشال أصدقاء منذ وقت طويل، ودائما ما نفكر في العمل سويا، حتى ولد الموضوع وبدأنا العمل عليه».

الشعب المصري يستحق الاستمتاع بالتحفة الموسيقية

وأضاف «بداية العمل على المشروع الموسيقي جاء باختيار 1000 موسيقى وأغنية عربية وأجنبية، ووصلت الموسيقى في النهاية إلى 150 أغنية، بعد أن قمنا خلال الشهر الجاري بضم 10 تيم موسيقية أخرى، والصعوبة هنا كانت تكمن في كيفية تنسيق تلك الموسيقيات المختلفة مع بعضها البعض، فميشيال معروف بموسيقاه الكلاسيكية المصحوبة بالأوركسترا في حين أنا أقدم الدانس ميوزيك».

وتابع «جاءتنا عدة عروض من مختلف الأماكن، إلى أن جاء لنا عرض حديقة زد، وساعدنا كثيرا عمرو منسي منظم الحفل، لخروج الفكرة بالشكل الذي نريده، فهم قدموا لنا كل المساعدات، والشعب المصري يستاهل أن يرى تلك التحفة الموسيقية ويستمتع بها».

وأشار «رودج»، إلى أن العمل يعمل عليه هو وميشال، إضافة لـ 100 شخص، بينهم 60 للموسيقى، و40 للكورال، ومن المقرر تواجدهم على المسرح، وأوضح أن الأغنيات وزعت بشكل جديد وتسجيلها في أوكرانيا تحت إشراف ميشال فاضل.