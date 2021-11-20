5 إجراءات مهمة لـ«الأوقاف» عن صلاة وخطبة الجمعة المقبلة.. «ممنوع السفسطة»

اتخذت وزارة الأوقاف عددا من الإجراءات العاجلة التي تضاف لحزمة القرارات والإجراءات السابقة لاسيما بخصوص صلاة الجمعة وخطبة الجمعة المقبلة، وهي إجراءات تتعلق بشكل الخطبة ومضمونها، وآخرها ما أعلنه الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، من بعض التنبيهات على الأئمة فيما يتلعق بتناول مقدمة الخطبة ومنع ما اسمها بـ «السفسطة»، ويستعرض التقرير التالي 5 من هذه الإجراءات.

خطبة الجمعة المقبلة «ركائز الأمن المجتمعي»

1- الخطبة الموحدة: اعتمدت الوزارة موضوع الخطبة الموحدة التي تعمم على أئمة الوزارة، وتتناول موضوعا موحدا يجرى تناوله في مساجد الوزارة، ومن المقرر أن يتناول موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف «ركائز الأمن المجتمعي».

2- الأذان الموحد: وبالإضافة إلى خطبة الجمعة المقبلة «ركائز الأمن المجتمعي» التي تعمم، فإنه من المقرر أيضا اتباع الأذان الموحد التي أعلنت الوزارة تفعيله على مئات المساجد في القاهرة والجيزة قبل أيام باستخدام أجهزة لهذا الغرض.

منع التبرعات في المساجد

3- منع التبرعات في المساجد: ويأتي قرار منع التبرعات في المساجد بشكل عام في كل الأوقات، لكن هناك الكثير من المساجد التي تقوم بجمع التبرعات بين الخطبة الأولى والثانية، وبالتالي فإنه وفقا للقرار الأخير للوزارة فلن يجمع التبرعات أثناء إلقاء موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف التي تحمل عنوان «ركائز الأمن المجتمعي».

4- مدة الخطبة: في كل مرة تعلن فيها وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، لاسيما منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح المساجد، تؤكد على أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

5- ويأتي الإجراء الأخير الذي أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وطالب بتطبيقه بدءا من خطبة الجمعة المقبلة، إذ قالت الوزارة في بيان لها إن الوزير « وجه رسالة هامة لكل خطيب أو إمام » وفحوى هذه الرسالة تغيير التنميط في مقدمة الخطبة، موضحا أنه شاع في العقود الماضية لدى بعض الخطباء، الوقوع في تنميط المقدمات والخواتيم، إذ كان الخطيب يسرد في مقدمة خطبته معظم آيات التقوى في القرآن الكريم، لتكون أشبه بالمقدمة الثابتة لكل خطبة، بغض النظر عن موضوعها، «غير مدرك أن الأمر بالتقوى، ليس شرطًا أن يكون في المقدمة، ولا يستوجب بالضرورة سرد جميع آيات التقوى أو معظمها أو بعضها، فكل أمر بخير هو أمر بالتقوى، وكل نهي عن شر فهو أمر بالتقوى أيضًا» على حد زعمه.

وبخصوص البند الأخير من الإجراءات فقد طالب الوزير بالبعد عن ما وصفه بـ «السفسطة» قائلا إن «الذي ننشده في بناء الخطبة، هو تكامل أركانها، وتعاضد أجزائها، مقدمة وموضوعًا وخاتمة، ووضوح هدفها ورسالتها، وإيجاز وقتها، وسلامة عباراتها، وبعدها عن أي لون من ألوان الجدل أو السفسطة».

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة المقبلة فقد بثت الوزارة تسجيلا صوتيا عبر قناتها بموقع يوتيوب بعنوان الخطبة الصوتية 14، والتي تحمل عنوان «ركائز الأمن المجتمعي»، وفيما يلي نصها: