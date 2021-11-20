المشاط تبحث مع «التنمية الجديدة» تعزيز تبادل الخبرات بين بلدان الجنوب

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هانا وانجي رايدر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «آفاق التنمية الجديدة»، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

القيادة السياسية في مصر تدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتقوية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية لدفع تحقيق هذه الرؤية بواسطة استراتيجيات التعاون الإنمائي، كما بحثت مجالات التعاون، التي يمكن تعزيزها بين الشركة والحكومة المصرية لتعزيز آليات تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التكامل المصري مع قارة أفريقيا.

وخلال اللقاء، أكّدت المشاط، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسة في هذا الشأن.

الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر

وأكدت رئيسة مجلس إدارة شركة آفاق التنمية الجديدة، تطلعها للتعاون مع مصر في العديد من المجالات من بينها تبادل الخبرات وجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وتعقد شركة آفاق التنمية الجديدة شراكات بناءة مع العديد من الجهات مثل مبادرة صنع في أفريقيا، ومشروع الشراكة الصينية الأفريقية، والعديد من الجهات التي تدعم التنمية في قارة أفريقيا.