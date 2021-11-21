وزيرة التجارة: «قانون المشروعات» يستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمي

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة.

إطلاق حملة إعلامية للترويج لقانون المشروعات الصغيرة

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه بناء على قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية، يجب أن نبدأ هيكلة الجهاز وفقا لأحكام القانون، وإطلاق حملة إعلامية للترويج للقانون وجذب الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن كل ذلك يكون من خلال أموال الجهاز والفائض لديه حيث يتم الاستقطاع منها، متابعة: «لو عندي منح هتساعدنا في ذلك».

الجهاز هو المسؤول عن استراتيجية قطاع المشروعات

وأضافت جامع أن الجهاز هو المسؤول عن استراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى القومي، ومسؤول عن وضع السياسات المنظمة لهذا القطاع وإقرارها، وبجانب ذلك له دور تنفيذي أيضاً.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: «وزارة التعاون الدولي من أكثر الوزارات التي تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، موجهة الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على دعمها للجهاز.

تقييم المشروعات على أرض الواقع

ولفت إلى أهمية أخذ رأي الجهاز في التمويلات، الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتنسيق معه، قائلة إن الجهاز يتابع المشروعات ويتحقق من جديتها، بعد منحها التمويل، مستطردة: «أي تمويل أخذناه كان لفترات طويلة، وعلى الأرض عندى مشروعات ونقوم بالتقييم».