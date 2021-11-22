عاجل.. وفاة شقيق تيسير فهمي بعد 9 أشهر من وفاة شقيقتها

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقها «علي»، عبر حسابها على فيس بوك، وذلك بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها، حيث دوّنت: «شقيقي علي في ذمة الله».

وعكة صحية قبل الوفاة

وقبل أيام، كتبت تيسير فهمي عبر صفحتها على فيس بوك، منشورا ذكرت فيه تعرض شقيقها لوعكة صحية، وطالبت متابعيها بالدعاء له: «فضلا وليس أمرا، أرجو الدعاء لأخي بالشفاء».

وفاة شقيقة تيسير فهمي

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «شقيقتي في ذمة الله، ربنا يرحمها»، دون الإدلاء بأي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة والعزاء.

معلومات عن تيسير فهمي

وتخرجت تيسير فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت في بداياتها بمسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات، منها «الغضب» و«العقاب»، واتجهت بعدها إلى السينما، حيث رشحها المخرج «بركات» الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم «شباب تحت العشرين» عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها «أماكن في القلب، التوت والنبوت، وجمهورية زفتى».