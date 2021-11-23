4 أسباب لرائحة الفم الكريهة ونصائح للتخلص منها

تتعدد أسباب رائحة الفم الكريهة، وتعتبر الأسنان أحد أكثر الأسباب شيوعاً لرائحة الفم الكريهة، ما يحتوي على بكتيريا البلاك المتراكمة بين الأسنان وحولها، والتي تؤدي إلى رائحة كريهة في حالة عدم تنظفيها بشكل جيد والمحافظة على النظافة بشكل دائم، خاصة أن هذه البكتيريا تقوم بتفتيت بقايا الطعام في الفم ما ينتج عنها رائحة كريهة، كما قد تساعد بكتيريا البلاك في تسوس السن وأمراض اللثة.

كيفية القضاء على رائحة النفس الكريهة

وأفضل طريقة للتعامل مع رائحة النفس الكريهة التي تسببها بكتيريا البلاك هي اتباع روتين جيد للعناية بصحة الفم جيد، وهي تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً، ثم اختيار معجون أسنان جيد يعمل علي تفتيت آثار بكتيريا البلاك المتراكمة على خط اللثة، مع تنظيف الأسنان بعد كل وجبة غذائية، كما أن تنظيف اللسان أيضاً بالفرشاة برفق لإزالة أي بكتيريا عالقة بسطح اللسان، لأن ينتج عن اللسان بكتيريا تسبب في رائحة غير مستحبة للإنسان.

ويعد استخدام خيط تنظيف الأسنان لإزالة بكتيريا البلاك وبقايا الطعام العالقة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بين الأسنان، من العوامل المهمة في التخلص من رائحة الفم السيئة.

تتضمن بعض النصائح الأخرى التي تساعد على الحفاظ على انتعاش النفس ما يلي:

1- تجنب الطعام قوي الرائحة مثل الثوم والبصل والبهارات والمشروبات مثل القهوة والكحوليات التي قد تسبب رائحة نفس كريهة بشكل مؤقت.

2- التوقف عن التدخين، حيث يتسبب التدخين ومضغ التبغ في رائحة نفس كريهة وظهور بقع على الأسنان، لذا توقف عن التدخين للاستمتاع بنفس أكثر انتعاشاً وأسنان أكثر بياضاً.

3- الحرص على شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الفم والمساعدة في التخلص من البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في الفم والتي قد تسبب رائحة النفس الكريهة.

4- قد تسبب بعض الحالات المرضية رائحة نفس كريهة مثل، أمراض الجهاز الهضمي وعدوى الحلق والصدر، في هذه الحالة عليك استشارة الطبيب المتخصص لمساعدتك على التغلب على رائحة النفس الكريهة.