الحكم على خطيب «جبهة النصرة» 26 ديسمبر المقبل
كتب:
بسمة عبدالستار
03:52 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
محكمة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، حجز محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق بـ«جند الأقصى وجبهة النصرة»، التابعين لجماعة القاعدة ومقرها سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب، للحكم في جلسة 26 ديسمبر.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
الانضمام لجماعة إرهابية
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بسوريا ضمن صفوف مجموعتي «جند الأقصى وجبهة النصرة» التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتكاب جرائم إرهابية
وقالت النيابة، في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر؛ بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى «إفتاء ـ أسئلة وفتاوى»، لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات بغرض الالتحاق بـ «جند الأقصى وجبهة النصرة».