الحكم على خطيب «جبهة النصرة» 26 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، حجز محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق بـ«جند الأقصى وجبهة النصرة»، التابعين لجماعة القاعدة ومقرها سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب، للحكم في جلسة 26 ديسمبر.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بسوريا ضمن صفوف مجموعتي «جند الأقصى وجبهة النصرة» التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.

ارتكاب جرائم إرهابية

وقالت النيابة، في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر؛ بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى «إفتاء ـ أسئلة وفتاوى»، لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات بغرض الالتحاق بـ «جند الأقصى وجبهة النصرة».