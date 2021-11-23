تفاصيل إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض «الربح».. وافق عليه «الشيوخ»

تنشر «الوطن» تفاصيل إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض ضريبة الربح، وذلك بعد أن أعلن مجلس الشيوخ موافقته على مقترح بشأن إصلاح الهيكل الضريبي للتداول داخل البورصة المصرية، ونص الاقتراح على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.

إلغاء ضريبة الدمغة

وأوضح المقترح الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والذي ينص على إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض ضريبة الربح، أن احتساب حافز أموال الاستثمار للأفراد في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي ويكون ذلك حال تحقيق أرباح، ومن خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

تخفيض ضريبة الربح

كما نص المقترح على إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض سعر ضرائب الربح المحقق في الطروحات الجديدة، وذلك بنسبة 50% لمدة عامين، كما نص أيضا على تخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من 5.22% وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية.

تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين

يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسة 22 نوفمبر 2021 على مقترح بشأن إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض ضريبة الربح، وذلك لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وإصلاح الهيكل الضريبي المصري، ولضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.