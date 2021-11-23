نصائح للتخلص من اكتئاب الشتاء.. السعادة في الفيشار والبطاطا

مع تغير الفصول، ودخول الشتاء يمر البعض بتغيرات عاطفية واضطرابات نفسية، ليس لها أسباب واضحة، وقد يحدث ذلك بشكل موسمي لعدة أسباب، وهو ما يطلق عليه اكتئاب الشتاء، وكثير من العلماء يرجح أن السبب هو قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء، وبالتالي يحدث نقص السيرتونيين، المسؤول عن الإحساس بالسعادة والتحكم بالمزاج ومن ثم يشعر الشخص بالاكتئاب في الشتاء؛ والبعض الآخر قال إن تغير الجو يؤثر على بعض هرمونات الجسم، ومن ثم يشعر الشخص بالاكتئاب.

وصفت الدكتورة مروة شعير، الباحثة في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية، هذه الحالة، بـ«اكتئاب الشتاء»، وقدمت لقراء «الوطن»، عدة نصائح لمعالجة ذلك الأمر، على النحو التالي:

النصائح الأساسية للتخلص من اكتئاب الشتاء

1- ممارسة التمارين الرياضية

- ممارسة الرياضة في العموم تعمل على ​مساعدة الشخص على التخلص من القلق والغضب فقط، إلا أنها تحمي الإنسان من زيادة الوزن والعزلة في أثناء تقلب المواسم، أو على الأقل الحرص على المشي يوميا.

2- التعرض لأشعة الشمس لفترة أطول

في حال كانت قلة الضوء وعدم التعريض لمصدر الدفء الرئيس على الأرض هي السبب وراء اكتئاب الشتاء، فمن المنطقي أن يكون العلاج في زيادة ما نقص منها

3- الخروج من المنزل

للاستمتاع بالطبيعة وأداء النشاطات المختلفة مفيد للتخلص من هذه الحالة، وممارسة أنشطة حياتية.

4- اتباع نظام غذائي متوازن

عادةً اكتئاب الشتاء يجعل الجسم يميل إلى تناول كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات، والمعجنات؛ لذلك يجب الانتباه والابتعاد عنها، والتركيز على تناول الأغذية الصحية، مثل: الخضروات، والفواكه الحمضية، وكذلك الأغذية التي تعمل على ترفع هرمون السعادة أو «السيروتونبين»، مثل الفيشار والبطاطا وعصير القصب، وصدور الديك الرومي والمكسرات والبنجر والسالمون.

5- المشروبات الساخنة

ونصحت «شعير» بالحرص على تناول المشروبات الساخنة الفاتحة مثل الينسون والشمر والتليو والقهوة الخضراء والشاي الأخضر بدون سكر أو بالسكر المستخلص من نبات الاستيفيا.

6- الاستماع إلى الموسيقى المبهجة

إن الاستماع إلى الموسيقى، يساعد على تحسين الحالة المزاجية.