أزمة جديدة فى لبنان والمستشفيات لم تتحمل دخول موجة كورونا الرابعة

أعلن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن غالبية المستشفيات الخاصة أغلقت أقسام المصابين بفيروس كورونا، مشددًا على صعوبة تحملها موجة جديدة من الفيروس، وفقا لصحيفة «النهار» اللبنانية.

استبعاد ارتفاع أعداد الإصابات فى لبنان

وأضاف «هارون»، أنه يستبعد ارتفاع أعداد المصابين الذين قد يضطرون لدخول إلى المستشفيات، خلال المرحلة الراهنة، لارتفاع أعداد الذين تلقوا اللقاحات.

المستشفيات اللبنانية تفقد القدرة على مواجهة فيروس كورونا

وبحسب موقع «لبنان 24» قال «هارون »، إن معظم المستشفيات فقدت القدرة على استعادة زمام مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يوجد في لبنان حوالي 14 مستشفى حكومي لا تزال تستقبل مرضى كورونا، وتضم 394 سريرًا، بينهم 178 سريرا للعناية المركزة، و30 مستشفى خاصًا فقط لا تزال بها أقسام كورونا مفتوحة، وتتضمن 400 سرير بينها 150 سريرا للعناية الفائقة.

ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى لبنان

وفى السياق ذاته، شددت وزارة الصحة اللبنانية، على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث يتابع الأطباء والخبراء زيادة أعداد المصابين بقلق، داعيا الى عدم عودة السيناريو الكارثيّ الذي عاشته لبنان العام الماضي بعد فترة الأعياد.

ووفقا لما ذكرته، صحيفة «النهار» اللبنانية، فإن الموجة الرابعة بدأت في لبنان بدرجة خفيفة، ومع ذلك يمكن الإبقاء عليها بالمستوى نفسه، من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتشجيع على التطعيم، للحدّ من تفشى الفيروس بكلّ الوسائل الممكنة.

عودة الحركة إلى طبيعتها تتسبب فى زيادة أعداد المصابين

وذكرت الصحيفة، أن ارتفاع الإصابات يعود إلى عودة الحركة إلى طبيعتها في ظلّ غياب فاضح للإجراءات الوقائيّة بلبنان، على حد وصفها، مقابل تباطؤ كبير في التطعيم وتردّد شريحة كبيرة من تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.