9 معلومات عن الضريبة العقارية: لو سددت بعد 31 ديسمبر هتدفع غرامة

أكد ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أهمية وجود حصر للثروة العقارية في مصر، مشددًا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه حتى الآن لا يوجد حصر للثروة العقارية في جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن الحصر يوفر معلومات عن العقارات الموجودة في مصر.

أبرز ما ذكره مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية

1- حصيلة الضرائب العقارية من شهر 7 لشهر 10 بلغت 1.5 مليار جنيه.

2- توفير نقاط لتحصيل الضريبة العقارية في الساحل الشمالي والعين السخنة وكل الاماكن الساحلية.

3- المأمور والصراف يحملان ماكينة التحصيل الإلكتروني ويحصل الضريبة العقارية في المناطق الساحلية.

4- سكن الأسرة الذي تقل قيمته عن 2 مليون جنيه يكون معفيا من الضريبة.

5- إذا كانت قيمة سكن الأسرة 2 مليون جنيه يدفع مالكها 120 جنيه كضريبة سنوية وتسدد على قسطين، قسط من يناير ليوليو وقسط آخر من يوليو لديسمبر قيمة كل قسط 60 جنيها.

6- قيمة العقار تكون بالسعر السوقي الحالي.

7- يتم تحديد سعر المتر في المكان عن طريق لجنة مكونة من فرد من الضرائب العقارية وفرد من وزارة الإسكان وفرد من المحافظة وفرد من ممولي الضريبة العقارية.

8- تسديد الضريبة العقارية بعد 31 ديسمبر يتسبب في فرض غرامة تأخير يتم تحديدها عن طريق البنك المركزي على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وسيسدد الضريبة والغرامة المقررة.

9- هناك فرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية والتي يتم تحصيلها نتيجة بيع وحدة عقارية سواء سكنية أو غير سكنية وكانت 2.5% وتم تعديل القانون وأصبحت شرائح وتحصلها مصلحة الضرائب المصرية وليست مصلحة العقارية.