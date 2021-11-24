انتظام حركة المعديات في بورسعيد بعد توقفها بسبب الشبورة

انتظمت حركة المعديات في محافظة بورسعيد، بعد توقفها جزئيًا لمدة ساعة تقريبا بسبب الشبورة المائية، التي شهدتها المحافظة، حيث اتخذ الأهالي كوبري النصر العائم بديلا للتنقل بين بورفؤاد وبورسعيد، خلال مدة التوقف.

وشهدت بورسعيد، شبورة مائية ظهرت حدتها على مجرى القناة وشاطىء بورسعيد، وتوقفت حركة المعديات من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحا.

كوبرى النصر العائم بديل لحركة المعديات في الشبورة المائية

وأوضح مصدر مسؤول بمرفق معديات بورسعيد، أن حركة المعديات تعطلت بسبب الشبورة المائية، لافتًًا إلى أنه جرى استخدام كوبري النصر العائم جنوب بورسعيد، بديلًا لنقل المواطنين على ضفتي القناة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المعديات بها أجهزة رادار تؤهلها للسير في الشبورة الكثيفة، بالإضافة إلى وجود كشافات كبيرة عند مرفق المعديات ببورفؤاد، تكشف الممر حتى مرفق بورسعيد، وولكن توجد بها مخاطرة خاصة أن المجرى الملاحي يعبر منه لانشات صغيرة،

وأكد أنه جرى توقف حركة المعديات لمدة ساعة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أنه قبل إنشاء كوبري النصر العائم، كان يتم تحريك معدية أو أكثر لنقل الطلاب أثناء الامتحانات أو الحالات المرضية، بالإضافة إلى لانشات تابعة لهيئة قناة السويس، لكن مع وجود الكوبري لم يحدث أزمة في عبور المجرى الملاحي.

انتظام حركة السفن المارة بالقناة لوجود أجهزة متطورة

ولفت المصدر إلى انتظام حركة المعديات بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أن السفن المارة بالقناة وشرق التفريعة لا تتأثر بالطقس المتقلب والشبورة الكثيفة؛ لوجود أجهزة رادار متطورة.