وكيل الشباب والرياضة بالغربية يكرم المشاركين في برنامج قيم وحياة

كرم المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمديرية الشباب المشاركين في تدشين مشروع «قيم وحياة» بمنحهم شهادات تقدير.

التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء

وأقيم البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء والشباب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبإشراف يسرى الديب وكيل المديرية للشباب.

كما شارك في حضور التكريم الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، وبحضور مدربي مشروع قيم وحياة في مقدمتها ماجدة محمود منسق مشروع قيم وحياة بالغربية، وولاء قطب مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة داليا إسماعيل مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة.

نشر القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي الأخلاقي للمواطن

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بتكريم المشاركين في البرنامج والذي يهدف إلى نشر القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي الأخلاقي للمواطن بعيداً عن التعصب العرقى أو الديني، في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحى بتنمية القيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية للشباب.

كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق دمج ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية، من خلال ونشر الوعي المجتمعي لحوالي 11 قيمة من أهم القيم المشتركة عليها بين البشر والأديان.

وكيل الشباب :تعزيز القيم المشتركة بين فئات الشعب المصري

كما يسعى البرنامج إلى تعزيز القيم المشتركة بين فئات الشعب المصري، وتعد الفئة المستهدفة للبرنامج هي فئة الشباب لأن أغلبية المجتمع من الشباب.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شهد مؤخرًا ختام البرنامج بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة وطالب منسقي ومتطوعي برنامج قيم وحياة المشاركة في تفعيل مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.